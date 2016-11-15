半月谈网
半月谈网

中共中央宣传部委托新华通讯社主办

半月谈

  • 中国搜索
  • 半月谈搜索

今日谈

娃、房、空气：城市“伪中产”集体重度焦虑
这是一个光鲜的群体，多毕业于知名高校，从事体面的职业，在大城市安下小家，热爱知识和学习，追求有品质的消费和体验;这又是一个脆弱的族群，下一代的教育、住房、家庭成员的健康都是他们焦虑的来源。【阅读全文】
实践精准扶贫，第一书记在现场
调查：到基层去，我们的梦还在不在

习近平：确保人民群众“舌尖上的安全”

评论

更多>>

“左行右立”原来不文明

时政聚焦

更多>>

中纪委反腐专题片揭落马纪检官员贪腐细节

中纪委反腐专题片揭落马纪检官员贪腐细节

全面从严治党，是以习近平总书记为核心的党中央对人民的庄... 【阅读全文】

经济观察

更多>>

2017年物价或呈逐季上涨态势

《经济参考报》记者综合多方预测，2016年全年居民消费者价格指数... 【阅读全文】

人物

更多>>

薛传根：“水利爷爷”的“抗洪长城”

民生话题

更多>>

直接损失600多亿元 “惠农工程”成烂尾

环球看点

更多>>

意大利离退出欧元区有多远

时事讲堂

更多>>

苏长和：充分认识当今世界格局新变化

充分认识当今世界格局新变化

今天的中国已进入新的发展阶段。新起点、新长征，习近平同志对当... 【阅读全文】

媒体集萃

更多>>

军事

更多>>

“网电一体战”将打破战场天平

政策

更多>>

农民朋友注意！近一个月收好这些增收红包

农民朋友注意！官方近一个月发了这些增收红包

官方2016年11月24日发文提出，到2020年农民收入增长支持政策体系... 【阅读全文】

科技

更多>>

新研究认为紫色光能抑制近视

生态

更多>>

中央气象台释因大雾最高级别红色预警

1月3日，元旦假期过后第一天，华北、黄淮多地出现大雾，部分地区... 【阅读全文】

教育

更多>>

一线视角：释放大学生创业的政策善意

大学生创业是非常重要的社会创新机制，但它需要抵御创业难度本身... 【阅读全文】

文化

更多>>

传播形式更多元 阅读正在变成悦读

“过去的2016年有哪些书值得回味?2017新年伊始，该读哪些书来充... 【阅读全文】

民声•民调

更多>>

公厕“补短板”别过了头

江苏 吴旭

奢华公厕 形象工程 颇多怨言

如今，各地在公厕“补短板”或改造升级中，一些地方出现了追求奢华的现象。有的公厕形同宫殿、茶... 【阅读全文】

我要留言
byt@banyuetan.org

健康

更多>>

7个寨卡病毒关键致病蛋白确认

7个寨卡病毒关键致病蛋白确认

在过去一年，寨卡病毒成为病毒学研究领域的焦点。随着科学家对该... 【阅读全文】

旅游

更多>>

活动

更多>>

半月谈社会发展研讨会在京举行

12月28日，由半月谈杂志社和中国名牌杂志社共同主办的“2016半月...【阅读全文】

半月谈系列刊物

 
友情链接
新华网 人民网 中国政府网 中国网络电视台 中国网 光明网 中国经济网 中国广播网 中国新闻网 中国青年网 中国日报网 国际在线
千龙网 经济参考网 参考消息 中国台湾网 中青在线 环球网 中国军网 法制网 海外网 中国金盾网络电视台 中宏网
半月谈简介| 半月谈网动态| 招聘信息| 联系我们| 版权声明| 商务合作

主办：半月谈杂志社 互联网新闻信息服务许可证：1012014004 网站备案：京公网安备11010702001529号 京ICP备16044242号

客服电话：400-851-5558 编辑信箱：bianji@banyuetan.org 举报电话：010-63072648

Copyright (C) 半月谈杂志社 2010-, All Rights Reserved 运营管理中心：半月谈新媒体科技有限公司

中国互联网禁毒公约